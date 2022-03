Vlahovic come Baggio? Hanno una cosa in comune (Di mercoledì 2 marzo 2022) Vlahovic è il grande atteso nella serata di Coppa Italia contro la Fiorentina e la speranza è che possa fare meglio di chi lo ha preceduto. La sfida tra Juventus e Fiorentina è una di quelle che è sempre stata circondata da uno strano alone di magia e di splendore, con la rivalità tra bianconeri e gigliati che non è mai andata a scemare nel corso del tempo e che anzi è diventata sempre più sentita. Vlahovic Baggio (Collage)Il tutto iniziò nel lontano 1982, anno in cui i viola di Giancarlo Antognoni andarono davvero a un passo dalla vittoria del terzo Scudetto della loro storia, ma a detta loro, a Cagliari gli venne annullato il gol dello spareggio e da quel momento tutto cambiò ed è per questo motivo che il passaggio di Vlahovic in bianconero è stato visto come un vero e proprio tradimento. Quando si ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 2 marzo 2022)è il grande atteso nella serata di Coppa Italia contro la Fiorentina e la speranza è che possa fare meglio di chi lo ha preceduto. La sfida tra Juventus e Fiorentina è una di quelle che è sempre stata circondata da uno strano alone di magia e di splendore, con la rivalità tra bianconeri e gigliati che non è mai andata a scemare nel corso del tempo e che anzi è diventata sempre più sentita.(Collage)Il tutto iniziò nel lontano 1982, anno in cui i viola di Giancarlo Antognoni andarono davvero a un passo dalla vittoria del terzo Scudetto della loro storia, ma a detta loro, a Cagliari gli venne annullato il gol dello spareggio e da quel momento tutto cambiò ed è per questo motivo che il passaggio diin bianconero è stato vistoun vero e proprio tradimento. Quando si ...

Advertising

juventusfc : #DV7 ??: «La mia doppietta? Merito della squadra, se si lavora così, insieme, come stiamo facendo, si possono ottene… - juventusfc : Allegri ?? «Il Villarreal invogliava ad attaccare la linea, questo è il suo gioco e Vlahovic ha giocato meno palloni… - ilmarax : @Inzaghi711 Situazione debitoria troppo importante per reinvestire quasi completamente la somma intascata. Concordo… - fabio_pareschi : Dai #Violamerda mi raccomando fate cori beceri e offendete con cori razzisti come fate sempre contro la #Juve espon… - surfasport : ???? ALLEGRI SUL RITORNO DI VLAHOVIC A FIRENZE ?? Alla vigilia della #semifinale di andata di #CoppaItalia tra… -