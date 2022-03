Ucraina, i paracadutisti russi atterrano a Kharkiv: colpiti l’università e il palazzo del governo regionale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mentre Joe Biden dipinge Vladimir Putin come un dittatore nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, le città ucraine vivono un’altra notte di bombardamenti. I militari di Kiev fronteggiano quelli russi in molte città: Mariupol è circondata secondo l’intelligence britannica, Zhytomir è stata vittima del lancio di 16 missili cruise, Kherson sarebbe stata presa dall’esercito russo. Intanto la filiale europea della banca russa Sberbank è in fallimento a causa delle sanzioni. E c’è attesa per il voto dell’Onu sull’invasione. Ma è la città di Kharkiv al centro dell’attenzione: almeno 21 morti nelle ultime 24 ore, sono arrivati i paracadutisti russi. 8.00 – Kharkiv: colpita l’università Secondo i media locali, a Kharkiv è stato colpito da un attacco missilistico ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mentre Joe Biden dipinge Vladimir Putin come un dittatore nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, le città ucraine vivono un’altra notte di bombardamenti. I militari di Kiev fronteggiano quelliin molte città: Mariupol è circondata secondo l’intelligence britannica, Zhytomir è stata vittima del lancio di 16 missili cruise, Kherson sarebbe stata presa dall’esercito russo. Intanto la filiale europea della banca russa Sberbank è in fallimento a causa delle sanzioni. E c’è attesa per il voto dell’Onu sull’invasione. Ma è la città dial centro dell’attenzione: almeno 21 morti nelle ultime 24 ore, sono arrivati i. 8.00 –: colpitaSecondo i media locali, aè stato colpito da un attacco missilistico ...

