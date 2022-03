The Batman, recensione: Robert Pattinson crepuscolare nel thriller gotico di Matt Reeves (Di mercoledì 2 marzo 2022) La nostra recensione di The Batman di Matt Reeves, un thriller oscuro prima che un cinecomic crepuscolare, in cui Robert Pattinson è un Cavaliere Oscuro tormentato e ferito, con Zoë Kravitz, Paul Dano e Colin Farrell Giustiziere tormentato. Icona per fama, simbolo per scelta. Leggenda dolorosamente umana. Se Superman è il supereroe per antonomasia, alieno, dotato di poteri sovrumani, tanto potente da sembrare divino, Batman è la maschera di un uomo senza alcuna capacità soprannaturale. Un ricco filantropo che usa i suoi gadget e le sue capacità nel combattimento per confrontarsi con il male che insidia le strade della sua città, Gotham, cui è visceralmente legato. Probabilmente è questo suo essere rappresentante di un’umanità fragile ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) La nostradi Thedi, unoscuro prima che un cinecomic, in cuiè un Cavaliere Oscuro tormentato e ferito, con Zoë Kravitz, Paul Dano e Colin Farrell Giustiziere tormentato. Icona per fama, simbolo per scelta. Leggenda dolorosamente umana. Se Superman è il supereroe per antonomasia, alieno, dotato di poteri sovrumani, tanto potente da sembrare divino,è la maschera di un uomo senza alcuna capacità soprannaturale. Un ricco filantropo che usa i suoi gadget e le sue capacità nel combattimento per confrontarsi con il male che insidia le strade della sua città, Gotham, cui è visceralmente legato. Probabilmente è questo suo essere rappresentante di un’umanità fragile ...

