Advertising

sallyvg : “The Batman” di Matt Reeves convince più della trilogia di Christopher Nolan? 'UN MAGNIFICO Robert Pattinson' - squirrel93ful : RT @GQitalia: Abbiamo dovuto aspettare 3 anni per vedere #TheBatman, ma ne è valsa la pena - 3cinematographe : #TheBatman è arrivato nei cinema italiani giovedì 3 marzo 2022, ma il film DC ha una scena post-credits? - PattinsonIta : RT @GQitalia: Abbiamo dovuto aspettare 3 anni per vedere #TheBatman, ma ne è valsa la pena - GQitalia : Abbiamo dovuto aspettare 3 anni per vedere #TheBatman, ma ne è valsa la pena -

Ultime Notizie dalla rete : The Batman

Zoë Kravitz ha dichiarato di aver interpretato come un personaggio bisessuale la sua Catwoman, che vedremo nelle prossime ore in, l'attesissimo film in uscita di Matt Reeves in uscita il 3 marzo. Non si tratta di una novità assoluta di questo reboot, anzi: Selina Kyle alias Catwoman era già stata tratteggiata come ...Quanto incasserà? La domanda ce la siamo posta ieri , e oggi ci sono già delle primissime risposte sul fronte internazionale. Il cinecomic della Warner Bros ha iniziato la sua corsa ieri in Corea del Sud, ...Da Londra gli attori del nuovo lungometraggio di Matt Reeves, in sala dal 3 marzo, hanno rivelato com'è stato lavorare al capitolo più dark dedicato all'uomo pipistrello: "La maschera? Una vera tortur ...Giulia Salemi si è presa la scena per la prima del nuovo film "The Batman". La showgirl in nero mostra le gambe: "Pronta per la premiere!" ...