Sul catasto Draghi e Salvini vanno allo scontro frontale

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 2 marzo 2022) A metà tra lo sberleffo e lo sconforto. “Hi Mario, here is Joe, Joe Biden. Sorry, Mario, but what is catsto?”. Eppure pare evidente che la celia di questo manipolo di deputati di Forza Italia tradisca un certo nervosismo. Perché certo, è vero quel che dice l’azzurro Antonio Martino, e cioè che “sarebbe assurdo far cadere il governo nel bel mezzo di una guerra mondiale, per una baruffa parlamentare”, e però è anche vero che loè reale, se di buon mattino Mariosente l’esigenza di mettersi in contatto diretto con Matteo, ripetergli quel che da tempo va sostenendo, e cioè che approvare la delega fiscale “è una questione di serietà”, e invece le manovre di ostruzionismo che il Carroccio ha reiterato martedì sera, quando al vertice di maggioranza al Montecitorio è andato anche Francesco Giavazzi, consigliere economico ...