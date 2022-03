Simona Lupini via dai Cinquestelle passa al Gruppo misto e presenta subito due mozioni I grillini chiedono le dimissioni | ecco cosa

Advertising

ANCONA - Il day after didopo l'addio al Movimento 5 Stelle comincia senza rimpianti con la presentazione - da consigliere regionale del Gruppo misto - di due mozioni sul potenziamento dei servizi pubblici di ...Lupi, ex consigliera del M5S in Regione Strappo nel Movimento 5 stelle nelle Marche: la consigliera regionale, eletta nel 2020, lascia il gruppo. "La mia decisione è di costituire il Gruppo Misto in Regione " spiega " Rimango concentrata sui temi e, in questo momento, senza particolari ...ANCONA - Il day after di Simona Lupini dopo l’addio al Movimento 5 Stelle comincia senza rimpianti con la presentazione - da consigliere regionale del Gruppo misto - di due mozioni sul potenziamento ...Ruggeri resta l’unica consigliera: "Mi dispiace molto, anche se accetto la decisione" Strappo nel Movimento 5 stelle nelle Marche: la consigliera regionale fabrianese Simona Lupini (foto), eletta nel ...