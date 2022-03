Serie A, Inter-Salernitana: data, orario e diretta TV (Di mercoledì 2 marzo 2022) Inter-Salernitana: diretta TV e streaming Torna in campo la Serie A con la nona giornata del girone di ritorno. Ad aprire il programma di giornata sarà la sfida di San Siro tra l’Inter e la Salernitana con calcio di inizio alle ore 20:45 di venerdì 4 marzo: ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. Ecco dove vedere Inter-Salernitana in diretta TV La partita tra nerazzurri e granata sarà trasmessa in co-esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre e Internet. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Calcio canale 202 a partire dalle 20:45, su Sky Sport 4K canale 213, sempre a partire dalle 20:45 e su Sky Sport, canale 251. La programmazione dell’emittente satellitare ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022)TV e streaming Torna in campo laA con la nona giornata del girone di ritorno. Ad aprire il programma di giornata sarà la sfida di San Siro tra l’e lacon calcio di inizio alle ore 20:45 di venerdì 4 marzo: ecco come seguire il match inTV e streaming. Ecco dove vedereinTV La partita tra nerazzurri e granata sarà trasmessa in co-esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre enet. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Calcio canale 202 a partire dalle 20:45, su Sky Sport 4K canale 213, sempre a partire dalle 20:45 e su Sky Sport, canale 251. La programmazione dell’emittente satellitare ...

Advertising

Gazzetta_it : La Uefa scrive a Inter e Milan: 'Fair play finanziario non rispettato' - Gazzetta_it : Derby piccolo piccolo che non sveglia #Milan e #Inter ma dà forza a Spalletti e fa sperare Allegri - Corriere : Nuovo stadio, San Siro non è l’unica soluzione: Inter e Milan studiano 3 alternative - EItonMcCartney : RT @Paolo_Bargiggia: La verità è che Inzaghi allena pochissimo sul piano atletico e le sue squadre tengono poco più di mezzo campionato anc… - Yuro_23 : RT @Paolo_Bargiggia: La verità è che Inzaghi allena pochissimo sul piano atletico e le sue squadre tengono poco più di mezzo campionato anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Inter Inzaghi, il calo di febbraio non è una novità: i precedenti L'Inter sta avendo una vera e propria involuzione in questo ultimo mese: per Inzaghi non è una novità Simone Inzaghi non è nuovo a questi cali nel mese di febbraio. Con l'Inter sta avendo una vera e propria involuzione rispetto alla parte centrale della stagione, ma come detto dallo stesso allenatore può essere fisiologico. Giocatori ...

Juventus Women - Roma, sfida verità: sabato in palio una fetta di scudetto ...00 Crvena Zvezda - Baskonia Visualizza Euroleague BASKET - EUROCUP 20:30 Virtus Bologna - Bursaspor VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 20:00 AGIL Novara - Conegliano CALCIO - SERIE A 20:45 Inter - ...

Serie A, definite date e orari di Torino-Inter e Inter-Fiorentina Inter - News Ufficiali ESCLUSIVA MN - Scaramuzzino: "Milan e Inter in crisi gol momentanea. Kessie? Con Tonali e questo Bennacer..." Giovanni Scaramuzzino, radiocronista di RaiSport, ha raccontato il derby di ieri sera, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia, tra Milan e Inter terminato 0-0. All'indomani del ...

Milan-Inter 0-0, riflessioni e valutazioni nerazzurre Milan-Inter 0-0. La situazione nerazzurra dopo il pari a reti bianche nel derby di andata di Coppa Italia. Ancora senza gol i meneghini dopo tempo.

L'sta avendo una vera e propria involuzione in questo ultimo mese: per Inzaghi non è una novità Simone Inzaghi non è nuovo a questi cali nel mese di febbraio. Con l'sta avendo una vera e propria involuzione rispetto alla parte centrale della stagione, ma come detto dallo stesso allenatore può essere fisiologico. Giocatori ......00 Crvena Zvezda - Baskonia Visualizza Euroleague BASKET - EUROCUP 20:30 Virtus Bologna - Bursaspor VOLLEY -A1 FEMMINILE 20:00 AGIL Novara - Conegliano CALCIO -A 20:45- ...Giovanni Scaramuzzino, radiocronista di RaiSport, ha raccontato il derby di ieri sera, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia, tra Milan e Inter terminato 0-0. All'indomani del ...Milan-Inter 0-0. La situazione nerazzurra dopo il pari a reti bianche nel derby di andata di Coppa Italia. Ancora senza gol i meneghini dopo tempo.