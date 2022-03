Rania di Giordania e re Abdullah ricevono il Premio Zayed 2022 per la fraternità umana

Advertising

monarchico : Il #re #Abdullah e la #regina #Rania di #Giordania ricevono il #premio #Zayed negli #Emirati #Arabi #Uniti #king… - monarchico : Il #re #Abdullah e la #regina #Rania di #Giordania negli #Emirati #Arabi #Uniti #dubai #monarchy #king #queen… - wamnews_italian : Il Premio Zayed per la fraternità umana annuncia il re Abdullah II di Giordania, la regina Rania e l'organizzazione… - monarchico : La #regina #Rania di #Giordania nella #regione di #Thuheibeh #orientale #jordan #queen #monarchy #monarchia #donne… -

Ultime Notizie dalla rete : Rania Giordania

E poidi, Sofia di Svezia, Mary Danimarca . Fino alla chioma scura per eccellenza: quella di Meghan Markle. Principesse dai capelli castani come Charlotte Casiraghi Fedelissima al ...E' questo il significato, per il Papa del Premio Zayed per la Fratellanza umana, assegnato per il 2022 al re diAbduallah II e alla reginae alla Foundation for Knowledge and Liberty ...La regina Rania e il re Abdullah II di Giordania hanno ricevuto ad Abu Dhabi, uno dei due premi Zayed 2022 per la fraternità umana. Il secondo riconoscimento è andato all’organizzazione ...Premiata assieme al marito re Abdullah II per l'impegno umanitario, per la cerimonia di consegna del premio ha scelto un outfit significativo non solo per ...