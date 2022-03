Poste, pensioni aprile ancora in anticipo: le date (Di mercoledì 2 marzo 2022) I pensionati italiani anche per il mese di aprile ritireranno la pensione a fine marzo seguendo un calendario in ordine alfabetico Con molto probabilità aprile sarà l’ultimo mese in cui la pensione sarà pagata il modo anticipato, così come accade dall’inizio della pandemia da Covid -19. La pensione anticipata, lo ricordiamo, viene elargita secondo un L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 2 marzo 2022) I pensionati italiani anche per il mese diritireranno la pensione a fine marzo seguendo un calendario in ordine alfabetico Con molto probabilitàsarà l’ultimo mese in cui la pensione sarà pagata il modo anticipato, così come accade dall’inizio della pandemia da Covid -19. La pensione anticipata, lo ricordiamo, viene elargita secondo un L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

_SarCaustic : @borghi_claudio Sbaglierò forse, però è lei, che ha capito male. Tali misure riguardano anche quanto ancora nel mes… - coscienzavigile : RT @TrendOnline: Possibili #problemi per i #pagamenti delle #pensioni di #marzo2022 presso le #poste! Ecco perché???? - TrendOnline : Possibili #problemi per i #pagamenti delle #pensioni di #marzo2022 presso le #poste! Ecco perché???? - filadelfo72 : Come e quando saranno pagate le pensioni di aprile: calendario Poste - corrierebologna : Savignano sul Rubicone, colpo alle Poste: bottino di 10o mila euro (pensioni di fine mese) -