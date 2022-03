PNRR e Università | incentivi per l’accesso dei dipendenti PA alla formazione universitaria

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 2 marzo 2022) L’LUM e Ministero della Pubblica Amministrazione hanno firmato un protocollo d’intesa nell’ambito della misura di sostegno“PA 110 e lode”. L’accordo ha il fine di definire un piano strategico unico formativo per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni. L’offerta formativa studiata dLUM School of Management, in riposta agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si propone di rafforzare le competenze del personale operante nelle Amministrazioni Pubbliche attraverso percorsi di studio appositamente elaborati. La proposta di seguito riportata, partendo dalle premesse su evidenziate, ha l’obiettivo di porre le basi per un processo distrutturale ...