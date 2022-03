“Non fa parte della Rai”: scandalo in diretta a Rai1, chiesto un intervento urgente (Di mercoledì 2 marzo 2022) Scoppia la polemica sul web a causa dell’assenza di inviati Rai a Kiev, cuore del conflitto tra Russia e Ucraina: i dettagli. Rai 1 (screenshot YouTube)Negli ultimi giorni, alcuni telespettatori si sono chiesti come mai i servizi Rai nell’ambito del conflitto russo-ucraino fossero gestiti da Valerio Nicolosi, una risorsa esterna al Servizio Pubblico. Infatti, i collegamenti da Kiev con il Tg1 sono gestiti proprio dal giornalista di Micromega. Secondo il blog “Vigilanza Tv” sembrerebbe che Rai1 abbia chiesto la disponibilità a ben sette inviati (come ha sottolineato anche il Segretario della Commissione di Vigilanza Rai Michele Ansaldi), seguiti da quattro del Tg2 e uno del Tg3, per un totale di 12 inviati. Tuttavia, la sola figura presente sul campo sembrerebbe essere proprio Valerio Nicolosi che starebbe fornendo le uniche ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 2 marzo 2022) Scoppia la polemica sul web a causa dell’assenza di inviati Rai a Kiev, cuore del conflitto tra Russia e Ucraina: i dettagli. Rai 1 (screenshot YouTube)Negli ultimi giorni, alcuni telespettatori si sono chiesti come mai i servizi Rai nell’ambito del conflitto russo-ucraino fossero gestiti da Valerio Nicolosi, una risorsa esterna al Servizio Pubblico. Infatti, i collegamenti da Kiev con il Tg1 sono gestiti proprio dal giornalista di Micromega. Secondo il blog “Vigilanza Tv” sembrerebbe cheabbiala disponibilità a ben sette inviati (come ha sottolineato anche il SegretarioCommissione di Vigilanza Rai Michele Ansaldi), seguiti da quattro del Tg2 e uno del Tg3, per un totale di 12 inviati. Tuttavia, la sola figura presente sul campo sembrerebbe essere proprio Valerio Nicolosi che starebbe fornendo le uniche ...

