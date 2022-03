Nel negozio di alimentari ucraino: “Aiutare è diventato un secondo lavoro, ci servono cibo e farmaci” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bergamo. Accanto alla cassa, dove siede Oksana, una commessa, c’è un salvadanaio dipinto di giallo e blu, come i colori della bandiera ucraina. Anche al Mix Markt di via Taramelli 40 a Bergamo – negozio di alimentari con specialità dell’est Europa – i dipendenti raccolgono fondi per i loro fratelli in guerra: sui 4 in totale, 2 sono ucraini ma hanno poca, pochissima voglia di parlare. “Sono giorni difficili – spiega Viorel, 48 anni, moldavo, che insieme alla moglie Tetyana, 48 anni, ucraina, gestisce il negozio all’angolo con via Maj -. Tutti hanno amici e parenti lì, vi lascio immaginare la preoccupazione”. Come quella sul volto di Yuri, che sta dietro al banco di carne e salumi. Il titolare si è trasferito qualche anno fa a Bergamo da Napoli, dove gestiva un altro punto vendita, insieme alla moglie e alla figlia piccola, di 12 anni. ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bergamo. Accanto alla cassa, dove siede Oksana, una commessa, c’è un salvadanaio dipinto di giallo e blu, come i colori della bandiera ucraina. Anche al Mix Markt di via Taramelli 40 a Bergamo –dicon specialità dell’est Europa – i dipendenti raccolgono fondi per i loro fratelli in guerra: sui 4 in totale, 2 sono ucraini ma hanno poca, pochissima voglia di parlare. “Sono giorni difficili – spiega Viorel, 48 anni, moldavo, che insieme alla moglie Tetyana, 48 anni, ucraina, gestisce ilall’angolo con via Maj -. Tutti hanno amici e parenti lì, vi lascio immaginare la preoccupazione”. Come quella sul volto di Yuri, che sta dietro al banco di carne e salumi. Il titolare si è trasferito qualche anno fa a Bergamo da Napoli, dove gestiva un altro punto vendita, insieme alla moglie e alla figlia piccola, di 12 anni. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' stata uccisa dal suo ex fidanzato nel negozio dove lavorava come parrucchiera. L'ennesimo femminicidio è avvenut… - Vitiello84Tony : RT @EFaggeta: Ero nel negozio di una catena cinese, (pass non chiesto). Mia moglie voleva comprare una bandiera della pace, 10€. Ma abbiamo… - _sambuuca : Chi ha deciso di andare a comprare mutande nuove all’outlet, nel negozio di fianco dove lavora il proprio ex? E per… - EFaggeta : Ero nel negozio di una catena cinese, (pass non chiesto). Mia moglie voleva comprare una bandiera della pace, 10€.… - infoitinterno : Uccide la ex nel negozio e tenta il suicidio, in fuga con un proiettile nel cranio -