Napoli primo, ma l’Inter ha una gara da recuperare: può falsarsi il campionato? (Di mercoledì 2 marzo 2022) La vittoria della Lazio avvenuta nei minuti finali, con lo splendido goal dalla distanza di Fabian Ruiz, ha regalato al Napoli tre punti fondamentali per balzare al primo posto. Tale primato è condiviso dal Milan con entrambe a 57 punti, a causa di alcuni passi falsi dei rossoneri con Salernita e Udinese avvenuti nelle ultime L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) La vittoria della Lazio avvenuta nei minuti finali, con lo splendido goal dalla distanza di Fabian Ruiz, ha regalato altre punti fondamentali per balzare alposto. Tale primato è condiviso dal Milan con entrambe a 57 punti, a causa di alcuni passi falsi dei rossoneri con Salernita e Udinese avvenuti nelle ultime L'articolo

Advertising

METRO_POLITANS : @Danijel77839859 @Mathison1211 in caso di atomica l'italia sarebbe il primo target occidentale. La Sicilia centrale… - soloviola71 : RT @RSUItaliaonline: L’assemblea di @Roma Capitale approva la mozione con cui si impegna ad adottare ogni iniziativa utile a salvare la sed… - gxallavichx : @bare_skri Se dopo un mese sei ancora fermo lì c'è un problema perché c'erano tante partite su cui rifarsi, tipo co… - pbrex668 : RT @sa_cantone: Ottima prova, paradossalmente migliore di quella vinta in campionato. È mancato il gol nel primo tempo, ma nel complesso bu… - Matteo75223913 : RT @sa_cantone: Ottima prova, paradossalmente migliore di quella vinta in campionato. È mancato il gol nel primo tempo, ma nel complesso bu… -