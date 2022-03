Advertising

puntotweet : Microprocessori in Italia: stanziati 4 miliardi di euro - IlBellerofonte : @GelsyVagabonda @Dio Taiwan è il principale produttore al mondo di microprocessori. E' più importante dell'Italia a… -

Ultime Notizie dalla rete : Microprocessori Italia

Punto Informatico

Come anticipato ieri , il governo ha stanziato oltre 4 miliardi di euro per lo sviluppo diin. Fondi per i chip italiani Quella relativa ai chip è una delle misure riguardanti ...Ma quella americana non è l'unica azienda con cui l'è in trattative. Ci sono anche la franco ... è promuovere "la ricerca e lo sviluppo della tecnologia deie gli investimenti in ...Nuove indiscrezioni sull'impegno economico dell'Italia per portare sul suolo nazionale impianti destinati alla produzione dei chip.Come parte di un piano di investimento da 8 miliardi di euro per aumentare la produzione interna di semiconduttori.