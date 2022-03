LIVE Trofeo Laigueglia 2022 in DIRETTA | altro attacco di 22 uomini | c’è tutta la UAE Team Emirates!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.04 Prova ad allungare subito in discesa Alessandro Covi! 15.02 Completato il primo dei quattro passaggi previsti sull’ascesa di Colla Micheri. Ora la tecnica discesa prima di affrontare lo strappo di Capo Mele. 14.59 Il gruppo in vantaggio è composto da Juan Ayuso, Alessandro Covi, Davide Formolo, Joel Suter, Diego Ulissi (UAEEmirates), Jan Bakelants, Simone Petilli, Lorenzo Rota (Intermarchè-Wanty-Gobert), Samuele Battistella, Fabio Felline, Simone Velasco (Astana-Qazaqstan), Eddie Dumbar, Richie Porte, Salvatore Puccio, Carlos Rodriguez Cano (Ineos-Grenadiers), David Gaudu, Mathieu Ladagnous (Groupama-FDJ), Lukasz Owsian (Arkea-Samsic). Un minuto per loro. 14.57 Si mette in testa la UAEEmirates, poiché la Trek-Segafredo si stava riavvicinando. La squadra ...