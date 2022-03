Lione | Trevisan vince il derby con Cocciaretto | subito fuori Giorgi

Leggi su federtennis

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel Wta 250 sul veloce indoor francese - trasmesso in diretta e in esclusiva da SuperTennis - Martina supera in due set Elisabetta: affronterà la francese Garcia che ha battuto in rimonta Camila, prima favorita del seeding, conquistando tutti gli ultimi nove giochi. Al secondo turno in corsa anche Paolini, che si giocherà un posto nei quarti con la qualificata tedesca Korpatsch