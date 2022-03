La spesa militare occidentale è sempre più bassa | ora serve cambiare rotta

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Il fatto è storico, sia perché si tratta di una svolta rispetto alla tradizionale riluttanza verso un maggiore coinvolgimento politico – figuriamoci– sullo scacchiere internazionale, sia perché stiamo parlando della quarta potenza economica mondiale. L’aumento delle spese per la difesa annunciato dal cancelliere tedesco Olaf Scholz sull’onda della reazione all’aggressione russa all’Ucraina comporta per quest’anno l’impegno a mettere in campo ben 100 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto ai 53 del 2021, e superare a regime la quota del 2% del Pil. Probabilmente un altro elemento di novità è rappresentato dal fatto che a decidere queste cose sia stato un cancelliere socialdemocratico, ovvero il leader di un partito tradizionalmente tenero con la Russia, alleato, oltre che con i liberali, anche con i pacifisti verdi. In realtà la mossa tedesca, imprevista ...

Advertising

riotta : Putin non voleva la @NATO ai conini e ha fatto la guerra a un paese che mai la Nato avrebbe incluso. Ora la Germani… - limesonline : ???? La Germania aumenterà la propria spesa militare e la porterà a più del 2% del pil, ha annunciato oggi il cancell… - demagistris : La Germania aumenta di 100 miliardi di euro la spesa militare.Ecco perché scoppiano le guerre e a cosa servono:a mu… - G_escape_away : Parlare di aumentare la spesa militare, riaprire centrali a carbone ignorando la crisi climatica è terrificante olt… - nardi_graziano : Se invii armi all'Ucraina,aumenti la spesa militare per armamenti e durante la riunione Onu ti alzi e te ne vai sen… -

Ultime Notizie dalla rete : spesa militare

Putin è riuscito la sua tradizionale politica, portando la Germania ad aumentare la. Il nostro Paese si appresta a dare il proprio contributo in materia uomini, equipaggiamenti e ...Putin è riuscito la sua tradizionale politica, portando la Germania ad aumentare la. Il nostro Paese si appresta a dare il proprio contributo in materia uomini, equipaggiamenti e ...Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha detto che Pechino è disposta a compiere “ogni sforzo” diplomatico per porre fine alla guerra in Ucraina. Il commento è arrivato in risposta alla richiesta de ...La spesa per le armi degli Stati Uniti è arrivata a oltre 750 miliardi, pari a tutto quello che spende il resto del mondo in .... Guida la classifica gli Usa con 778 miliardi di dollari (+4,4% rispett ...