La sindaca di Piacenza non sta chiamando i cittadini per raccogliere soldi per l’Ucraina

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Quando si dice che non c’è limite all’indecenza. Patrizia Barbieri,diin carica dal 2017, si è trovata costretta a chiarire che non stai piacentini uno a uno per chiedere loro donazioni in denaro per il conflitto in Ucraina. La telefonata per donazioni Ucraina dalla presuntaè stata ricevuta da decine di persone e una, insospettendosi per le modalità alquanto strane, ha contattato direttamente il Municipio portando alla luce la truffa in atto. LEGGI ANCHE >>> Il video che mostra la “bufala della guerra in Ucraina” è una bufala La finta telefonata per donazioni Ucraina delladi«Sono il sindaco, raccogliamo aiuti per. Vi chiedo un contributo economico»: queste, più o meno, le parole che decine di ...