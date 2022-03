Intervista a un No Vax sulla guerra: “Se non avessi due figli piccoli mi arruolerei con Putin” (Di mercoledì 2 marzo 2022) La testimonianza di un uomo, impiegato cinquantenne che, dopo aver sposato le battaglia no vax e aver sostenuto le tesi di Trump contro il Deep State, sull’aggressione all’Ucraina dichiara: “se non avessi due figli piccoli mi arruolerei con i soldati di Putin”. Perché si sente così vicino ad un esercito che sta aggredendo un popolo fratello con un leader che minaccia anche il ricorso all’arma nucleare, facendo in realtà ricompattare tutto l’Occidente? Perché ritengo che la Nato sia il marcio grosso, il peggio del peggio, la cabala. Si è visto come si è espansa nonostante gli accordi presi con Gorbaciov. Certo Putin non è un santo ma si tratta di una questione legata a doppio filo con quella che definisco “pandemenza”. Non le pare surreale, pur con tutte le critiche alla Nato e ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 2 marzo 2022) La testimonianza di un uomo, impiegato cinquantenne che, dopo aver sposato le battaglia no vax e aver sostenuto le tesi di Trump contro il Deep State, sull’aggressione all’Ucraina dichiara: “se nonduemicon i soldati di”. Perché si sente così vicino ad un esercito che sta aggredendo un popolo fratello con un leader che minaccia anche il ricorso all’arma nucleare, facendo in realtà ricompattare tutto l’Occidente? Perché ritengo che la Nato sia il marcio grosso, il peggio del peggio, la cabala. Si è visto come si è espansa nonostante gli accordi presi con Gorbaciov. Certonon è un santo ma si tratta di una questione legata a doppio filo con quella che definisco “pandemenza”. Non le pare surreale, pur con tutte le critiche alla Nato e ...

