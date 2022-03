Hamed Junior Traorè, il Sassuolo pronto a fare cassa: Serie A interessata (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel Sassuolo che vince e gioca bene non brillano soltanto le stelle di Gianluca Scamacca, Davide Frattesi e Giacomo Raspadori. Il buon momento di forma dei neroverdi coincide, anche, con le belle prestazioni messe in campo da Hamed Junior Traorè, attaccante esterno che sta attirando diverse società attorno al suo capezzale. Per la gioia degli emiliani che potrebbero monetizzare (anche) con il suo cartellino nell’estate che, lentamente, cerca di affacciarsi. La Serie A ha acceso i fari su di lui: ecco le società interessate. Hamed Junior Traorè: diversi club di massima Serie interessati I numeri non sono eccezionali arrivati a marzo, ma le ottime prestazioni mostrate in questo ultimo periodo hanno attivato le mire di diverse società che vedono nelle sue qualità un ottimo rinforzo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nelche vince e gioca bene non brillano soltanto le stelle di Gianluca Scamacca, Davide Frattesi e Giacomo Raspadori. Il buon momento di forma dei neroverdi coincide, anche, con le belle prestazioni messe in campo daJunior Traorè, attaccante esterno che sta attirando diverse società attorno al suo capezzale. Per la gioia degli emiliani che potrebbero monetizzare (anche) con il suo cartellino nell’estate che, lentamente, cerca di affacciarsi. LaA ha acceso i fari su di lui: ecco le società interessate.: diversi club di massimainteressati I numeri non sono eccezionali arrivati a marzo, ma le ottime prestazioni mostrate in questo ultimo periodo hanno attivato le mire di diverse società che vedono nelle sue qualità un ottimo rinforzo ...

Advertising

FrancescoTavia1 : Speciale Traorè – Hamed Junior’s Way - Il Catenaccio - Web Magazine Sportivo Il profilo tecnico-tattico, la carrie… - sassuolonews : Hamed Junior Mbappe o Kylian Traore: gol da favola per la rinascita - InfoDeporiva : COPA ITALIA ???? - CUARTOS DE FINAL: @juventusfc 2 (Paulo Dybala 3' y Ruan Tressoldi Netto 88' e/c) - @SassuoloUS 1 (… - RedBeard2023 : RT @footitalia1: Hamed Junior Traore (last 4 games): Fiorentina ?? Inter ??? Roma ?? Juventus ?? - footballfoot202 : RT @footitalia1: Hamed Junior Traore (last 4 games): Fiorentina ?? Inter ??? Roma ?? Juventus ?? -