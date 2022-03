Guerra Russia-Ucraina | a Kharkiv la sede degli Affari interni in fiamme dopo i bombardamenti | crolla il tetto dell’edificio

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuovi, una delle città dell’più colpire dagli attacchi. È stato colpito l’edificio del dipartimento di polizia regionale e l’università di Karazin. Il consigliere del capo del ministero, Anton Gerashchenko, ha pubblicato su Telegram un video in cui si vede l’edificio delladella polizia ine con ilin procinto dire. I vigili del fuoco sono al lavoro sul posto per spegnere leL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

_Nico_Piro_ : #1marzo #RussiaUkraine #Russia #Ucraina #guerra Cominciamo dai bombardamenti della notte intorno Kyev e Kharkiv. Ne… - ladyonorato : Conferma ufficiale alla mia visione: la guerra economica e sociale dichiarata oggi dall’UE alla Russia si trasforme… - demagistris : La Russia cessi il fuoco e l’Ucraina diventi paese neutrale,stato aperto alla fratellanza universale,ponte di un’Eu… - ElenaFranzoia : Le conseguenze della guerra, la difficoltà di scindere (se ha senso) identità locali e flussi culturali. Questo… - TamponiAugusto : Fare tutto il possibile per evitare uno scontro frontale con la #Russia, perché significherebbe guerra atomica, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra Russia

Il Fatto Quotidiano

Nonostante il rialzo messo a segno in scia allo scoppio dellain Ucraina e all'introduzione di pesanti sanzioni alla, il trend di Tesla da inizio anno resta negativo . La quotata di ...Il mondo dell'auto inizia a mettere in campo iniziative a favore dell'Ucraina, invasa dalla, e della sua popolazione. Le prime Case a farsi pubblicamente avanti sono la Ford e la Volkswagen , ma è probabile che anche altri costruttori abbiano iniziato a raccogliere risorse o beni di ...(Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, 'gli ucraini oggi sono l'ultima barriera per la sicurezza dei nostri Paesi sostenere loro significa ...Ucraina, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio stamani ha affermato: «Non stiamo entrando in guerra, ma Putin non sarà convinto a negoziare con ...