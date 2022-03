Guerra in Ucraina, la richiesta e l’appello di Mons. Battaglia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Suonare le campane a festa, prima che a Pasqua, “contravvenendo alla norma” liturgica se ci fosse un cessate il fuoco: lo chiede ai sacerdoti napoletani l’arcivescovo Mimmo Battaglia, che questa sera presiederà un incontro di preghiera per la pace in Ucraina in piazza Mercato. “La cessazione di questa Guerra – ha detto Battaglia ai sacerdoti nella celebrazione delle Ceneri – diventi per noi monito di speranza per la definitiva conclusione di ogni inutile spreco di sangue, in ogni luogo, in ogni tempo“. Poi un appello ai fedeli: “Il vostro dolore per la situazione attuale non machi di concretizzarsi in gesti visibili di vicinanza e solidarietà al popolo ucraino. Aprite le porte a questo Cristo povero che arriva a voi dall’est, chi ha una stanza la metta a disposizione di uomini, donne ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Suonare le campane a festa, prima che a Pasqua, “contravvenendo alla norma” liturgica se ci fosse un cessate il fuoco: lo chiede ai sacerdoti napoletani l’arcivescovo Mimmo, che questa sera presiederà un incontro di preghiera per la pace inin piazza Mercato. “La cessazione di questa– ha dettoai sacerdoti nella celebrazione delle Ceneri – diventi per noi monito di speranza per la definitiva conclusione di ogni inutile spreco di sangue, in ogni luogo, in ogni tempo“. Poi un appello ai fedeli: “Il vostro dolore per la situazione attuale non machi di concretizzarsi in gesti visibili di vicinanza e solidarietà al popolo ucraino. Aprite le porte a questo Cristo povero che arriva a voi dall’est, chi ha una stanza la metta a disposizione di uomini, donne ...

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Tollerare una guerra d’aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vorrebbe dire mette… - Teleradiopace : Guerra in Ucraina, l’invito alla preghiera per la pace del Vescovo Devasini - nuovaradio603 : 236 sacerdoti della Chiesa ortodossa russa chiedono in una lettera di fermare gli attacchi in #Ucraina in questa gu… -