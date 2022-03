Fugge dall’Ucraina al nono mese: la bimba nasce all’ospedale di Rho (Di mercoledì 2 marzo 2022) Fugge dall’Ucraina una donna, al nono mese di gravidanza, viaggiando con l’altra figlia, per raggiungere sua madre a Milano Una donna ucraina al nono mese di gravidanza ha partorito la sua bimba all’ospedale di Rho. La 31enne è scappata dall’Ucraina il 24 febbraio scorso insieme alla figlia di otto anni per raggiungere la madre che si trova a Milano. Ed è proprio in un ospedale di Rho, che la piccola è venuta al mondo. La neonata si chiama Nikole ed è nata ieri, primo marzo, e pesa tre chili. In Ucraina ha lasciato il suo papà che è stato richiamato alle armi. La 31enne viveva a Ternopil, una città che si trova a Ovest del Paese ucraino, con la figlia di otto anni e il compagno. Ma quando è stata annunciata l’invasione russa, si è ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 marzo 2022)una donna, aldi gravidanza, viaggiando con l’altra figlia, per raggiungere sua madre a Milano Una donna ucraina aldi gravidanza ha partorito la suadi Rho. La 31enne è scappatail 24 febbraio scorso insieme alla figlia di otto anni per raggiungere la madre che si trova a Milano. Ed è proprio in un ospedale di Rho, che la piccola è venuta al mondo. La neonata si chiama Nikole ed è nata ieri, primo marzo, e pesa tre chili. In Ucraina ha lasciato il suo papà che è stato richiamato alle armi. La 31enne viveva a Ternopil, una città che si trova a Ovest del Paese ucraino, con la figlia di otto anni e il compagno. Ma quando è stata annunciata l’invasione russa, si è ...

