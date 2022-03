Firenze: al Teatro della Pergola per due sole date «Elenit» di Euripides Laskaridis (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un sorprendente varietà comico e surreale: opera d'insieme per dieci creature e una turbina eolica, Elenit è una commedia tragica con personaggi reali e insieme immaginari L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un sorprendente varietà comico e surreale: opera d'insieme per dieci creature e una turbina eolica,è una commedia tragica con personaggi reali e insieme immaginari L'articolo proviene daPost.

Advertising

matteorenzi : Bello vedere il Presidente Draghi oggi a Firenze, nell’Auditorium Zubin Mehta al Teatro del’Opera. Un luogo forteme… - Agenzia_Ansa : Draghi conferma la fine dello stato d'emergenza. Lungo applauso della platea di imprenditori al Teatro del Maggio M… - fanclubGN : 28.05.2022, Firenze - Stadio Artemio Franchi! In attesa del concerto evento… Data zero del tour GIANNA NANNINI IN… - sabalaubridge : RT @umanesimo: Ieri in ???? 233 morti per Covid. Nessuno ne parla più. Draghi (un mediocre boiardo di stato raccomandato di tempi della scuol… - QuiNewsFirenze : Maggio in scena coi colori dell'Ucraina sul cuore -