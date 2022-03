Elden Ring: dove trovare il bastone meteoritico (Di mercoledì 2 marzo 2022) Vediamo insieme, in questa breve guida, dove poter trovare il bastone meteoritico in Elden Ring: un’ottima scelta per l’early game e per tutti coloro che non trovano qualcosa con cui lanciare incantesimi Ormai da qualche giorno la nostra vita è stata catturata dalla magia dell’Interregno di From Software. Elden Ring è arrivato lo scorso venerdì 25 febbraio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X S, con non pochi problemi di ottimizzazione, che non hanno saputo però spegnere l’entusiasmo e l’affetto con cui è stato accolto dalla fanbase dei souls. Pur differenziandosi nel nome e nell’aspetto generale, infatti, Elden Ring ricalca diversi stilemi del genere dettato dal primo capitolo della famosa serie ideata da ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 2 marzo 2022) Vediamo insieme, in questa breve guida,poterilin: un’ottima scelta per l’early game e per tutti coloro che non trovano qualcosa con cui lanciare incantesimi Ormai da qualche giorno la nostra vita è stata catturata dalla magia dell’Interregno di From Software.è arrivato lo scorso venerdì 25 febbraio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X S, con non pochi problemi di ottimizzazione, che non hanno saputo però spegnere l’entusiasmo e l’affetto con cui è stato accolto dalla fanbase dei souls. Pur differenziandosi nel nome e nell’aspetto generale, infatti,ricalca diversi stilemi del genere dettato dal primo capitolo della famosa serie ideata da ...

