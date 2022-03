DAZN, novità dal prossimo anno: arrivano le fasce di prezzo! (Di mercoledì 2 marzo 2022) Si dovrà pagare di più per avere più dispositivi in contemporanea Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, DAZN andrà incontro a tante novità a partire dalla prossima stagione. Innanzitutto, si introdurranno diverse fasce di prezzo a seconda del numero di dispositivi registrati, di visioni in contemporanea e della qualità video desiderata. Dunque il prezzo attuale di 29,99 euro al mese sarà sostituito da una rimodulazione a seconda delle esigenze degli utenti. Questo accade già per altre piattaforme online, ad esempio Netflix. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Si dovrà pagare di più per avere più dispositivi in contemporanea Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore,andrà incontro a tantea partire dalla prossima stagione. Innanzitutto, si introdurrdiversedi prezzo a seconda del numero di dispositivi registrati, di visioni in contemporanea e della qualità video desiderata. Dunque il prezzo attuale di 29,99 euro al mese sarà sostituito da una rimodulazione a seconda delle esigenze degli utenti. Questo accade già per altre piattaforme online, ad esempio Netflix. L'articolo proviene da Calcio News 24.

