Covid: Conte, 'intervenire per revisione green pass' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Credo che alla luce dell'andamento della curva epidemiologica e del minore stress sulle strutture sanitarie" il green pass "sarebbe soggetto a revisione". Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. "Ho invitato il presidente Draghi e il ministro Speranza -ha aggiunto l'ex premier- ad un confronto quanto prima possibile per un piano di revisione di tutte le misure". Quanto all'obbligo vaccinale per gli over 50, "chiaramente ha creato grande dibattito nel Paese, prima ancora che nel Parlamento", perchè "va a incidere pesantemente sul diritto al lavoro". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Credo che alla luce dell'andamento della curva epidemiologica e del minore stress sulle strutture sanitarie" il"sarebbe soggetto a". Lo ha affermato Giuseppe, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. "Ho invitato il presidente Draghi e il ministro Speranza -ha aggiunto l'ex premier- ad un confronto quanto prima possibile per un piano didi tutte le misure". Quanto all'obbligo vaccinale per gli over 50, "chiaramente ha creato grande dibattito nel Paese, prima ancora che nel Parlamento", perchè "va a incidere pesantemente sul diritto al lavoro".

Torna la Marcia del donatore di sangue a Cavazzale “Una tradizione che, a causa della pandemia da Covid-19 – commenta il presidente del Gruppo Fidas di Monticello Conte Otto, Flavio Corà – era stata bruscamente, tristemente ed inaspettatamente ...

