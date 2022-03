Covid, ancora tanti contagi e tanti decessi a causa del virus in Abruzzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'Aquila - Sono 1.085 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 marzo in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 9 morti. I nuovi casi, di età compresa tra 2 mesi e 101 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 265.841. Dei positivi odierni, 591 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. I nuovi decessi (di età compresa tra 76 e 100 anni, 4 provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 3 in provincia dell’Aquila, 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) portano il totale a 2.972. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 6.2951 (+223 rispetto a ieri). Sono 335 i pazienti (-29 ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'Aquila - Sono 1.085 i nuovida coronaoggi 2 marzo in, secondo i dati dell'ultimo bollettino-19. Si registrano altri 9 morti. I nuovi casi, di età compresa tra 2 mesi e 101 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 265.841. Dei positivi odierni, 591 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. I nuovi(di età compresa tra 76 e 100 anni, 4 provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 3 in provincia dell’Aquila, 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) portano il totale a 2.972. Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 6.2951 (+223 rispetto a ieri). Sono 335 i pazienti (-29 ...

