Cisterna | 25 pini abbattuti sull’Appia | ne saranno piantati altri al Parco Contarino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Rinasceranno gli alberi che a breve verrannoin via Appia Nord nel tratto di collegamento tra il quartiere Collina deie il centro urbano. Lunedì pomeriggio l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Santilli incontrerà nuovamente il Comitato di quartiere per conoscere il luogo dove i residenti sceglieranno di far “risorgere” gli alberi che a breve verranno. Alberi tagliati per far posto alla pista ciclabile In tutto 25mediterranei che costeggiano la carreggiata della via Appia e che, con le loro radici, hanno dissestato il fondo del marciapiede, in alcuni tratti reso del tutto impraticabile, e dei margini della carreggiata costituendo un serio pericolo per la circolazione di motoveicoli e vetture. Il pericolo aumenta in caso di maltempo e forti raffiche di vento che in passato, come nel ...