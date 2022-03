Caso Nori: l’Università Bicocca fa retromarcia sulla questione Dostoevskij (Di mercoledì 2 marzo 2022) l’Università Bicocca di Milano, dopo i commenti negativi ricevuti dal pubblico, ritira quando annunciato in precedenza e concede al professor Paolo Nori di svolgere il suo corso dedicato al noto autore russo Fedor Mikhajlovich Dostoevskij. L’ateneo conferma che il corso si farà: “è un ateneo aperto al dialogo e all’ascolto anche in questo periodo molto difficile che ci vede sgomenti di fronte all’escalation del conflitto.” l’Università conferma che tale corso di svolgerà e che tratterà i contenuti stabiliti dallo scrittore. Rebecca-Asia Spadon Seguici su Twitter https://twitter.com/MMagazineItaliaInstagram : https://www.instagram.com/metropolitanmagazineitFacebook: https://www.facebook.com/metropolitanmagazineitalia/ L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022)di Milano, dopo i commenti negativi ricevuti dal pubblico, ritira quando annunciato in precedenza e concede al professor Paolodi svolgere il suo corso dedicato al noto autore russo Fedor Mikhajlovich. L’ateneo conferma che il corso si farà: “è un ateneo aperto al dialogo e all’ascolto anche in questo periodo molto difficile che ci vede sgomenti di fronte all’escalation del conflitto.”conferma che tale corso di svolgerà e che tratterà i contenuti stabiliti dallo scrittore. Rebecca-Asia Spadon Seguici su Twitter https://twitter.com/MMagazineItaliaInstagram : https://www.instagram.com/metropolitanmagazineitFacebook: https://www.facebook.com/metropolitanmagazineitalia/ L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

