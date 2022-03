Bombe su Kharkiv – gli aggiornamenti del 2 marzo 2022

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 2 marzo 2022) 11.15 – Messaggio di Navalny dal carcere: «Putin non è la Russia. Non possiamo aspettare oltre. Ovunque siate, in Russia, in Bielorussia, all’altro capo del pianeta, andate nella piazza principale della città» e «organizzate una dimostrazione». «Ogni cosa ha un prezzo, e ora, nella primavera del, dobbiamo essere pronti a pagarlo. Non c’è nessuno che lo possa fare per noi. Cerchiamo di non essere solo “contro la guerra”. Cerchiamo di lottare contro la guerra». 11 – La delegazione russa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.