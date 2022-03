Advertising

serenel14278447 : Berlino sblocca parte delle riserve nazionali di petrolio -

Ultime Notizie dalla rete : Berlino sblocca

Agenzia ANSA

Il governo tedescoparte delle riserve nazionali di petrolio per calmierare i prezzi sul mercato. Lo ha reso noto il ministero dell'Economia di Robert Habeck a. .... forse addirittura mezzo milione nella sola- anche in Russia continuano le proteste contro ... poi 3,99/mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato? Accedil'accesso illimitato a tutti ...Il governo tedesco sblocca parte delle riserve nazionali di petrolio per calmierare i prezzi sul mercato. Lo ha reso noto il ministero dell'Economia di Robert Habeck a Berlino. (ANSA). (ANSA) ...Berlino stanzia 100 miliardi. Il cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz: "Viviamo una svolta epocale. Il mondo non è più quello di ...