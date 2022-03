(Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Isfide valide per la regular season Nba disputate nella notte: Washington Wizards-Detroit Pistons 116-113; Boston Celtics-Atlanta Hawks 107-98; Toronto Raptors-Brooklyn Nets 109-108; Houston Rockets-Los Angeles Clippers 100-113; Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors 129-114; Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks 104-109.

TV7Benevento : Basket: Nba, i risultati delle partite - - OdeonZ__ : Banchero non si ferma: 21 punti e Duke sbanca Pittsburgh - Gazzetta_NBA : Banchero non si ferma: 21 punti e Duke sbanca Pittsburgh #banchero - Fazzettino : Domani mattina alle 8 io e @MyFriendDario78 torniamo a parlare di basket NBA e solo di quello, ma con un messaggio… - infoitsport : Basket, Nba: Miami vince la sfida di vertice a est. Morant da record fa sognare Memphis -

La Duke di Banchero (21 punti con 7/10 al tiro) comincia a lasciare il segno nella storia del programma dipiù famoso d'America, a livello collegiale. I Blue Devils vincono a Pittsburgh 86 - 56 e conquistano la prima testa di serie al prossimo torneo di Conference, quello della Acc. Soprattutto, ...Allora, dicevo della mia partecipazione alla grande festa del?" E dell'idea che ne è scaturita. "Eh, andare a canestro in mezzo a quella gente, a quei campioni, insomma, è stato pazzesco. ...Roma, 2 mar. (Adnkronos) - I risultati delle sfide valide per la regular season Nba disputate nella notte: Washington Wizards-Detroit Pistons ...Senza Fred VanVleet (ginocchio), i Raptors hanno difficoltà dopo appena 24 ore dalla vittoria di +36 al Barclays Center a ripetersi contro Brooklyn, ma questa volta in ...