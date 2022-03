AstraDoc a Napoli | doppio appuntamento con il grande cinema internazionale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Venerdì 4 marzo alAcademy Astra diarrivano due interessanti opere. Alle ore 19 si proietta la storia incredibile di Björn Andrésen nel doc ‘Il ragazzo più bello del mondo’ di Kristina Lindström e Kristian Petri (Svezia, 2021 – 93?). Alle ore 21 è il turno dell’ultimo emozionante lavoro di Werner Herzog con ‘Nomad – In cammino con Bruce Chatwin’ (Gran Bretagna, 2020 – 85?). SINOSSI IL RAGAZZO PIÙ BELLO DEL MONDO – Nel 1970 Luchino Visconti ha attraversato l’Europa in cerca del ragazzo dalle sembianze perfette per “Morte a Venezia”. Scoprì a Stoccolma Björn Andrésen, un quindicenne timido che si trovò sotto i riflettori internazionali fra il Lido, Londra, Cannes e il Giappone. A cinquant’anni dalla prima viscontiana Björn ci conduce in un viaggio fra ricordi personali, storia del ...