Arrivano i parà russi a Kharkiv: "Attaccato un ospedale". Altre due città circondate (Di mercoledì 2 marzo 2022) Si combatte soprattutto nel sud del Paese, mentre oggi sono attesi nuovi colloqui tra russi e ucraini Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Si combatte soprattutto nel sud del Paese, mentre oggi sono attesi nuovi colloqui trae ucraini

- luzzidvd : @LaPiramide__ Arrivano anche i para'

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano parà Ucraina, 'Noi, ragazzi di Kiev tra chat e molotov nei rifugi anti - bombe' Alle 4 arrivano voci di uno sfondamento dei russi. 'Siamo pronti a combattere, siamo uniti, non ... 'I razzi su obiettivi civili, i parà che si lanciano E tutto dal più grande Paese del mondo. Non ...

