WTA Monterrey 2022, Sara Errani saluta il Messico: Bouzkova la batte in tre set (Di martedì 1 marzo 2022) Continua a non arrivare la prima vittoria nel circuito maggiore per Sara Errani. Anche nel torneo WTA di Monterrey 2022 la giocatrice bolognese, proveniente dalle qualificazioni, si è dovuta arrendere alla ceca Marie Bouzkova dopo una lotta di tre set durata quasi due ore e mezza, chiusasi sul 4-6 6-2 6-4. Nella prima frazione esce fuori tutto il carattere di Sarita: è lei la prima a strappare il servizio all’avversaria, per poi perdere immediatamente il margine e ritrovarsi sotto sul 3-2 e risposta. Però anche la Bouzkova soffre maledettamente: la ceca ottiene pochissimo dalla sua prima (8/22) e si espone alla risposta dell’azzurra, che colma immediatamente il gap. I break possono arrivare in ogni momento, alla fine arriva al decimo ed arride alla Errani, che si ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Continua a non arrivare la prima vittoria nel circuito maggiore per. Anche nel torneo WTA dila giocatrice bolognese, proveniente dalle qualificazioni, si è dovuta arrendere alla ceca Mariedopo una lotta di tre set durata quasi due ore e mezza, chiusasi sul 4-6 6-2 6-4. Nella prima frazione esce fuori tutto il carattere di Sarita: è lei la prima a strappare il servizio all’avversaria, per poi perdere immediatamente il margine e ritrovarsi sotto sul 3-2 e risposta. Però anche lasoffre maledettamente: la ceca ottiene pochissimo dalla sua prima (8/22) e si espone alla risposta dell’azzurra, che colma immediatamente il gap. I break possono arrivare in ogni momento, alla fine arriva al decimo ed arride alla, che si ...

