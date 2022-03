Ucraina | Zelensky al Parlamento Ue | “Dimostrateci che siete con noi”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 marzo 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Vorrei sentire da parte vostra che la scelta dell'verso l'Europa viene incoraggiata. Vogliamo essere membri a pari diritti dell'Europa. Stiamo dimostrando a tutti che questo è quello che siamo. Senza l'Unione Europea l'sarebbe sola. Abbiamo dimostrato che siamo come voi, ora mostrateci cheal nostro fianco, che non ci abbandonate, e cheeuropei. Così la luce vincerà contro il buio”. L'ha detto il presidente dell', Volodymyr, in videocollegamento con la plenaria delEuropeo.“E' stata una mattina tragica per noi. Kharkiv è stata colpita, è una zona con tante università e tanti russi. Stamattina due missili hanno colpito Piazza della Libertà, ci sono decine di vittime – ha aggiunto -. ...