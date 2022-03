Ucraina: Visa e Mastercard bloccano banche russe dai circuiti (Di martedì 1 marzo 2022) Le società di carte di pagamento statunitensi Visa e Mastercard hanno bloccato diversi istituti finanziari russi dai loro circuiti , in ottemperanza alle sanzioni governative imposte per l'invasione ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 1 marzo 2022) Le società di carte di pagamento statunitensihanno bloccato diversi istituti finanziari russi dai loro, in ottemperanza alle sanzioni governative imposte per l'invasione ...

