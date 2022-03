**Ucraina: mozione unitaria, 'programma straordinario accoglienza profughi'** (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) - Il Senato impegna il governo a "attivare un programma straordinario di accoglienza dei profughi ucraini, coinvolgendo enti locali e associazionismo, semplificando le procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, applicando la direttiva europea sulla protezione temporanea e sostenendo le iniziative della UE per una accoglienza solidale e condivisa" e "attivare programmi umanitari per la popolazione ucraina e semplificare le procedure di utilizzo dei fondi erogati". Lo si legge nella mozione unitaria presentata al Senato per l'intervento del premier Draghi sulla guerra in Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) - Il Senato impegna il governo a "attivare undideiucraini, coinvolgendo enti locali e associazionismo, semplificando le procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, applicando la direttiva europea sulla protezione temporanea e sostenendo le iniziative della UE per unasolidale e condivisa" e "attivare programmi umanitari per la popolazione ucraina e semplificare le procedure di utilizzo dei fondi erogati". Lo si legge nellapresentata al Senato per l'intervento del premier Draghi sulla guerra in Ucraina.

