Ucraina, la propaganda mediatica impedisce l’obiettività: gli errori sono da entrambe le parti (Di martedì 1 marzo 2022) di Monica Valendino In tempi di guerra la propaganda mediatica da entrambe le parti impedisce di guardare con obiettività quel che accade, prerogativa imprescindibile per capire la situazione e arrivare a una soluzione diplomatica anche quando risuonano le bombe. Così l’Occidente fa apparire Putin come un nuovo Hitler e in Russia il presidente non perde l’occasione per descrivere l’altra parte come “l’impero delle bugie”. Forse servirebbe fare chiarezza ai cittadini perché la verità è singolare. Le sue versioni sono non verità. Va quindi ricordato bene, e senza giustificare per questo l’attacco militare in atto verso l’Ucraina, che la crisi Ucraina è la naturale conseguenza dell’incomprensione occidentale degli interessi e delle priorità russe, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) di Monica Valendino In tempi di guerra ladaledi guardare con obiettività quel che accade, prerogativa imprescindibile per capire la situazione e arrivare a una soluzione diplomatica anche quando risuonano le bombe. Così l’Occidente fa apparire Putin come un nuovo Hitler e in Russia il presidente non perde l’occasione per descrivere l’altra parte come “l’impero delle bugie”. Forse servirebbe fare chiarezza ai cittadini perché la verità è singolare. Le sue versioninon verità. Va quindi ricordato bene, e senza giustificare per questo l’attacco militare in atto verso l’, che la crisiè la naturale conseguenza dell’incomprensione occidentale degli interessi e delle priorità russe, ...

Advertising

christianrocca : Nella maleodorante propaganda dei Liberali per Putin c’è la balla che con Trump tutto questo non sarebbe successo.… - ferrazza : Questi due giornalisti anti-Ucraina non sono mai esistiti - martaottaviani : Disinformatia russa ormai oltre l'inimmaginabile #brigaterusse #Rossija1 #propaganda #veritàribaltata #putin… - cicciodevilla : RT @beabri: Il fatto che paesi come la Polonia stiano accogliendo chi fugge dell'#Ucraina non deve farci dimenticare che i profughi vanno a… - bodyzen52 : RT @ilfattoblog: 'La crisi ucraina è da cercarsi nei rapporti sempre più logori imposti dall'Occidente'. L'intervento sul #blogSostenitore… -