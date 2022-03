Ucraina, il principe Carlo condanna l’attacco di Putin alla democrazia (Di martedì 1 marzo 2022) Il principe Carlo ha commentato la situazione che si sta verificando ormai da giorni in Ucraina. Le sue parole arrivano dopo quelle pronunciate dai due figli, il principe William e il principe Harry. Al momento la regina Elisabetta mantiene un silenzio diplomatico sulla questione. Il principe di Galles nel discorso di oggi ha dichiarato che i valori della democrazia sono “attaccati” dall’azione di guerra in atto in Ucraina. Ciò che sta avvenendo, secondo l’erede al trono, avviene nel “modo più inconcepibile“. La condanna del primogenito di Elisabetta II è andata direttamente a Vladimir Putin, ritenuto da lui responsabile di aver causato “terribili sofferenze e devastazioni“. Il discorso del principe ... Leggi su velvetmag (Di martedì 1 marzo 2022) Ilha commentato la situazione che si sta verificando ormai da giorni in. Le sue parole arrivano dopo quelle pronunciate dai due figli, ilWilliam e ilHarry. Al momento la regina Elisabetta mantiene un silenzio diplomatico sulla questione. Ildi Galles nel discorso di oggi ha dichiarato che i valori dellasono “attaccati” dall’azione di guerra in atto in. Ciò che sta avvenendo, secondo l’erede al trono, avviene nel “modo più inconcepibile“. Ladel primogenito di Elisabetta II è andata direttamente a Vladimir, ritenuto da lui responsabile di aver causato “terribili sofferenze e devastazioni“. Il discorso del...

Advertising

BabboleoNews : #GenovaSolidale organizza un corte 'internazionalista', sabato 5 marzo 2022 alle ore 15.00, alla Stazione Marittima… - Antoniocivett : RT @valy_s: Il Pres francese #Macron ha discusso stasera telefonicamente sull’impatto della crisi ucraina sui mercati energetici, con il Pr… - enricaroddolo : Il #principe #AlbertoII congela i fondi e sanziona le ricchezze #russe (per la guerra in #Ucraina) - my #OnRoyalty… - SanremoNews : Il Principe Alberto di Monaco condanna l'invasione dell'Ucraina e conferma sanzioni identiche all'Unione Europea - d_antimi : Il neonazismo è da sempre il modello principe dell'Ucraina. La storia è molto chiara dal 1941 in poi, e tuttora ...… -