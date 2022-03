Ucraina, con Di Maio ministro ben 22 onorificenze ai russi (Audio) (Di martedì 1 marzo 2022) Da quando Luigi Di Maio è ministro degli Esteri sono stati ben 22 i cittadini russi a ricevere delle onorificenze, tra questi noti banchieri finanziatori di Putin. Lo spiega Giulio Manfredi dell’associazione ’Adelaide Aglietta’.’. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 1 marzo 2022) Da quando Luigi Didegli Esteri sono stati ben 22 i cittadinia ricevere delle, tra questi noti banchieri finanziatori di Putin. Lo spiega Giulio Manfredi dell’associazione ’Adelaide Aglietta’.’. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

giorgio_gori : Dal 2017 la #Lega di Salvini è alleata con “Russia Unita”, il partito di #Putin. Il patto si rinnoverà in automatic… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - borghi_claudio : Ricordo che dopo questa crisi ci saranno ancora sia la Russia che l'Ucraina. Il mondo non è un videogioco e la pace… - robkapfas : RT @DiDimiero: Crisi Ucraina. In corso l'assemblea straordinaria del Parlamento europeo. La presidente Roberta Metsola ha detto con fermezz… - SaraSanfi : Il parlamento europeo in piedi che applade Zelesky e sono tutti con la bamndiera dell'Ucraina?? -