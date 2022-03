Ucraina, colpita la base militare di Brovary | Video (Di martedì 1 marzo 2022) Il Video, ripreso dal giornalista Terrell Jermaine Starr, mostra l’incendio divampato poco dopo il bombardamento nella città a 30 chilometri da Kiev. Un missile ha colpito la base militare Ucraina e ha provocato diversi danni e feriti nel centro di comunicazione radar. L'attacco aereo è stato confermato da Igor Sapozhko, sindaco della città di Brovary. Ucraina, I Resti Del Palazzo Del Governo A Kharkiv NoneUcraina, Bombardato Palazzo Del Governo A Kharkiv NoneUcraina, Il Bombardamento Di Kharkiv None Leggi su panorama (Di martedì 1 marzo 2022) Il, ripreso dal giornalista Terrell Jermaine Starr, mostra l’incendio divampato poco dopo il bombardamento nella città a 30 chilometri da Kiev. Un missile ha colpito lae ha provocato diversi danni e feriti nel centro di comunicazione radar. L'attacco aereo è stato confermato da Igor Sapozhko, sindaco della città di, I Resti Del Palazzo Del Governo A Kharkiv None, Bombardato Palazzo Del Governo A Kharkiv None, Il Bombardamento Di Kharkiv None

