Traffico Roma del 01-03-2022 ore 08:00 (Di martedì 1 marzo 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Bentrovati Primo appuntamento della giornata un’informazione sulla viabilità e Traffico Traffico indicato molto intenso con allenamenti su tutte le principali strade d’accesso verso il Cen cominciamo però con il raccordo anulare abbiamo cose in carreggiata interna partire dal bivio con la Roma Napoli fino all’uscita Ardeatina code anche sul tratto Urbano della Roma L’Aquila e sulla diramazione Roma sud e rispettivamente fra torce fare la tangenziale est e fra Torrenova il raccordo disagi sulla diramazione Roma nord Dopo un incidente provoca code tra il raccordo anulare Settebagni particolarmente trafficate la cassa e la Flaminia dove c’è incolonnamenti rispettivamente tra la torta e Tomba di Nerone tra Prima porta il video di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 marzo 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati Primo appuntamento della giornata un’informazione sulla viabilità eindicato molto intenso con allenamenti su tutte le principali strade d’accesso verso il Cen cominciamo però con il raccordo anulare abbiamo cose in carreggiata interna partire dal bivio con laNapoli fino all’uscita Ardeatina code anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila e sulla diramazionesud e rispettivamente fra torce fare la tangenziale est e fra Torrenova il raccordo disagi sulla diramazionenord Dopo un incidente provoca code tra il raccordo anulare Settebagni particolarmente trafficate la cassa e la Flaminia dove c’è incolonnamenti rispettivamente tra la torta e Tomba di Nerone tra Prima porta il video di ...

