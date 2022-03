Stellantis - Solo elettriche in Europa entro il 2030 | ecco il piano Dare Forward 2030

(Di martedì 1 marzo 2022) Il nuovostrategico di lungo termine diha finalmente un nome (') e ovviamente dei contenuti, che in parte appaiono estremamente sorprendenti. Il gruppo, nonostante lo scetticismo più volte dimostrato dall'amministratore delegato Carlos Tavares sulla mobilità elettrica, punta a raggiungere per ilil 100% delle vendite incon veicoli a batteria e il 50% negli Stati Uniti. Modelli e target. Inoltre, il gruppo si è posto l'obiettivo di vendere ogni anno, a livello globale, 5 milioni di BEVil. Per raggiungere traguardi del genere saranno lanciate più di 75 autopure (oltre 25negli ...

Advertising

giornalemolise : Stellantis, il giorno della verità sulla gigafactory di Termoli: solo questione di ore - - Lazyauditor1 : @gianlucac1 @ThManfredi Stellantis che fa? Non solo Kaluga... - corriere_motori : Stellantis ha svelato una parte del suo piano industriale che verrà ufficialmente presentato il 1° marzo - ilbanale : @anagolianagoli @Tappagram Veramente il problema è sempre lo stesso...i debiti di gestione che in casi estremi poss… - Luipez4 : @Vatenerazzurro1 Si, solo perché, con i ristori statali a Stellantis, hanno iniziato a ripagare i bonifici agli arb… -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis Solo

• Opel Mokka non sorprendecon il suo design unico tra i SUV. È anche una nuova proposta in termini di dispositivi di ... Opel fa parte diNV, un leader mondiale creato per la nuova ......trader del mondo! Oggi puoi avere un conto Demo GRATUITO con 100.000 di credito virtuale >> Il... Tra le big che oggi potrebbero segnare movimenti significativi ci sono Unicredit e. La ...Il nuovo piano strategico mostra la sorpresa di una forte accelerazione alle strategie di elettrificazione, malgrado lo scetticismo dell’ad Tavares ..."Dare Forward 2030", il nuovo piano strategico audace e ambizioso per il prossimo decennio del gruppo che si impegna a diventare "il campione" del settore nella lotta contro il cambiamento climatico, ...