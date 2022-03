Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano a Uomini e Donne, l’ex Dama viene inondata di critiche, la replica (Di martedì 1 marzo 2022) Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono una delle coppie più amate, tra quelle che si sono formate nel fortunato dating show di Canale 5. Dopo tanti momenti complicati, i due ex protagonisti del programma televisivo hanno deciso di vivere insieme e, dalla loro relazione amorosa, è nata la piccola Bianca. Negli ultimi mesi, la famosa coppia ha subito un momento di crisi, poi risolta. Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati a Uomini e Donne, come ospiti, nella puntata del 28 febbraio. Dopo la messa in onda, però, l’ex Dama ha dovuto rispondere a numerose critiche. Sossio Aruta e Ursula Bennardo si ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 marzo 2022)sono una delle coppie più amate, tra quelle che si sono formate nel fortunato dating show di Canale 5. Dopo tanti momenti complicati, i due ex protagonisti del programma televisivo hanno deciso di vivere insieme e, dalla loro relazione amorosa, è nata la piccola Bianca. Negli ultimi mesi, la famosa coppia ha subito un momento di crisi, poi risolta.sono tornati a, come ospiti, nella puntata del 28 febbraio. Dopo la messa in onda, però,ha dovuto rispondere a numerosesi ...

Advertising

IsaeChia : #UominieDonne, Ursula Bennardo sbotta dopo le critiche sul suo aspetto fisico: il duro sfogo La dama è stata ospit… - ParliamoDiNews : Uomini e Donne, Sossio Aruta tira in ballo Giorgio Manetti: la reazione di Gemma Galgani ##UominieDonne ##puntata #… - EnfantProdige : RT @provolinob: Chiedo nome e cognome delle 166 anime che hanno pagato un biglietto per assistere a questo capolavoro con Sossio Aruta e Gi… - SerieTvserie : Uomini e Donne, Sossio Aruta attore in un film con Giorgio Manetti, Tina: “Record di incassi” (video) - tvblogit : Uomini e Donne, Sossio Aruta attore in un film con Giorgio Manetti, Tina: “Record di incassi” (video) -