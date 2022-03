Russia: le piattaforme social bloccano la propaganda del Cremlino (Di martedì 1 marzo 2022) Mentre in Ucraina si continua a combattere, numerose sono state le sanzioni e le misure adottate dai paesi e aziende di tutto il mondo nei confronti della Russia. Anche piattaforme social come YouTube e Facebook si stanno adoperando per contrastare quella che è una vera e propria propaganda attuata dal Cremlino e riportata sui principali media di proprietà dello stato russo, in particolare Russia Today e Sputnik. Le piattaforme Facebook, YouTube e Twitter bloccano la propaganda in Russia In Russia, non a caso sia Meta, proprietario di Facebook e Instagram, e Google, che possiede YouTube hanno deciso di non permettere più l’accesso sulle loro piattaforme ai media statali russi. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Mentre in Ucraina si continua a combattere, numerose sono state le sanzioni e le misure adottate dai paesi e aziende di tutto il mondo nei confronti della. Anchecome YouTube e Facebook si stanno adoperando per contrastare quella che è una vera e propriaattuata dale riportata sui principali media di proprietà dello stato russo, in particolareToday e Sputnik. LeFacebook, YouTube e TwitterlainIn, non a caso sia Meta, proprietario di Facebook e Instagram, e Google, che possiede YouTube hanno deciso di non permettere più l’accesso sulle loroai media statali russi. ...

