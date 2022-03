Primo round di colloqui ma la guerra continua. Mosca chiede la Crimea e un'Ucraina neutrale (Di martedì 1 marzo 2022) Le parole che lasciano un barlume di speranza le pronuncia il capo-negoziatore russo Vladimir Medinsky alla fine di tre round di colloqui Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 marzo 2022) Le parole che lasciano un barlume di speranza le pronuncia il capo-negoziatore russo Vladimir Medinsky alla fine di tredi

Advertising

andreapurgatori : NEGOZIAZIA. #Putin chiede neutralità #Ucraina. E #UE frena su adesione #Kiev (in qualche modo una risposta). Putin… - fanpage : #UkraineRussiaWar Proprio mentre si annunciava la fine del primo round di consultazioni per i negoziati, si sono ve… - Handwriting01 : RT @andreapurgatori: NEGOZIAZIA. #Putin chiede neutralità #Ucraina. E #UE frena su adesione #Kiev (in qualche modo una risposta). Putin rip… - LucSkywalker15 : RT @andreapurgatori: NEGOZIAZIA. #Putin chiede neutralità #Ucraina. E #UE frena su adesione #Kiev (in qualche modo una risposta). Putin rip… - paolo_stillo : RT @andreapurgatori: NEGOZIAZIA. #Putin chiede neutralità #Ucraina. E #UE frena su adesione #Kiev (in qualche modo una risposta). Putin rip… -