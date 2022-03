Perché la candidatura all' Ue è fondamentale per l' Ucraina

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 1 marzo 2022) Se l'Unione europea all'improvviso si è scoperta potenza non è grazie all'invasione sconsiderata di Vladimir Putin dell', ma allo straordinario coraggio di Volodymyr Zelensky e dei cittadini ucraini che stanno resistendo con ogni mezzo alla guerra sempre più spietata della Russia. Ieri, mentre erano in corso colloqui tra rappresentanti ucraini e russi, le forze di Putin hanno utilizzato bombardamenti pesanti contro Kharkiv, la seconda città del paese, e proseguito l'assedio di Kyiv, la capitale. Il simbolo della resistenzapuò essere riassunto da due notizie: la borsa di Mosca non ha aperto a causa delle sanzioni adottate dall'Ue e da altri partner internazionali, mentre la metropolitana di Kyiv ha ripreso a circolare anche se solo per alcune ore. Altro simbolo: su un tavolo di legno, davanti a sacchi di sabbia, dentro il palazzo in cui ...