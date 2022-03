Pasolini 100 – Dacia Maraini | “Ci mancano la sua lucidità e la sua testimonianza”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – “Ci manca la suae la suacon l’anima e con il corpo:viveva con passione le sue idee e i suoi sentimenti, le sue critiche non erano fredde analisi da laboratorio”. E’ quanto tiene a sottolineare la scrittrice, intervistata dall’AdnKronos, alla vigilia dell’uscita del suo libro ‘Caro Pier Paolo’, in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo. “Di lui colpisce soprattutto il fatto che la suanon sia stata soltanto da intellettuale ma abbia coinvolto l’intera persona. E per farlo tacere, non si poteva far altro che ucciderlo…”, osserva amaramente.speiga che “la sua non era una critica formale ma sostanziale, direi persino ...